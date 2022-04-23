Нетребко впервые выступила на европейской сцене после скандала

Российская оперная певица Анна Нетребко накануне выступила в Монте-Карло. Это первое выступление артистки после того, как американская Метрополитен опера отказала ей в сотрудничестве из-за специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Monaco Life.

«Анна Нетребко впервые выступит в княжестве сегодня вечером, в пятницу, 22 апреля, в рамках аншлагового гала-концерта. На все три оставшихся спектакля в этом месяце не осталось ни одного билета», - написало накануне издание.

Издание пишет, что получило множество отзывов после известия о том, что Нетребко выступит в Монако. Одни критиковали Оперу Монте-Карло за это решение, другие «похвалили решение Оперы разделить искусство и политику».

Помимо гала-концерта в пятницу вечером, Анна Нетребко выступит на сцене Монте-Карло 24, 27 и 30 апреля.

Ранее американская Метрополитен-опера уволила Нетребко ее за то, что она не осудила военную спецоперацию, и «не отреклась от президента России Владимира Путина».