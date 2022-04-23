В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
1 час назад

Поргина пожаловалась на унизительную зарплату

Ирина Лебедева

Людмила Поргина пожаловалась на то, что в родном театре ее, столько лет проработавшую на сцене, «задвинули» в массовку и платят совсем мало.

Поргина пожаловалась на унизительную зарплату
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Конфликт вдовы Николая Караченцова и директора "Ленкома" Марка Варшавера длится уже давно, и перешел в судебную тяжбу. 73-летняя артистка считает, что из личных неприязненных отношений руководитель театра предоставил ей такую работу, которая не подходит ей ни по статусу, ни материально, - пишут dni.ru.

«Сегодня я продолжаю играть в массовке – заслуженная артистка, артистка высшей категории, жена народного артиста!», - рассказала она журналистам.

Соответственно занимаемой должности, и зарплату Поргина, по ее словам, получает как актер массовки – 40 тысяч рублей. Правда, Варшавер называет несколько большую цифру – 55 тысяч.

Директор Ленкома считает, что обижаться ей не на что – у нее повышенная пенсия, а ранее она получала от театра зарплату по 200 тысяч рублей в месяц и при этом даже не появлялась на работе.

Людмила Поргина поделилась впечатлениями от роли, которую ей дали в легендарном спектакле «Юнона и Авось» - в той самой постановке, в которой когда-то участвовал ее прославленный супруг.

Когда-то Поргина выходила на сцену с иконой в «Юноне и Авось», а теперь ее роль сократили до прохода со свечой. Вдова Николая Петровича сильно расстроена этим.

Шоу-бизнес,Николай Караченцов,Людмила Поргина,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители