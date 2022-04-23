Поргина пожаловалась на унизительную зарплату

Людмила Поргина пожаловалась на то, что в родном театре ее, столько лет проработавшую на сцене, «задвинули» в массовку и платят совсем мало.

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Конфликт вдовы Николая Караченцова и директора "Ленкома" Марка Варшавера длится уже давно, и перешел в судебную тяжбу. 73-летняя артистка считает, что из личных неприязненных отношений руководитель театра предоставил ей такую работу, которая не подходит ей ни по статусу, ни материально, - пишут dni.ru.

«Сегодня я продолжаю играть в массовке – заслуженная артистка, артистка высшей категории, жена народного артиста!», - рассказала она журналистам.

Соответственно занимаемой должности, и зарплату Поргина, по ее словам, получает как актер массовки – 40 тысяч рублей. Правда, Варшавер называет несколько большую цифру – 55 тысяч.

Директор Ленкома считает, что обижаться ей не на что – у нее повышенная пенсия, а ранее она получала от театра зарплату по 200 тысяч рублей в месяц и при этом даже не появлялась на работе.

Людмила Поргина поделилась впечатлениями от роли, которую ей дали в легендарном спектакле «Юнона и Авось» - в той самой постановке, в которой когда-то участвовал ее прославленный супруг.