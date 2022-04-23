Нетребко впервые выступила на европейской сцене после скандала

Оперная певица Анна Нетребко впервые выступила на европейской сцене, в Монте-Карло, после того, как зарубежные театры стали отказывать ей в сотрудничестве из-за нейтральной позиции по отношению к специальной военной операции России на Украине, передает агентство «ФАН».

Фото: imago stock&people/Global Look Press imago stock&people/Global Look Press

Отмечается, что официального разрешения на выступление певица пока не получила. Нетребко вновь выйдет на сцену в Монте-Карло 23, 27 и 30 апреля. В июне она планирует появиться на фестивале «Белые ночи» в Мариинском театре Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что Анна Нетребко решила временно уйти со сцены.