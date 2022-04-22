Бородина пришла в детский сад с провокационным пакетом

«Иду за Теоной в сад в такое время, когда все родители идут за детьми. Я попросила няню положить вещи ребенка с собой. Она сказала: "Хорошо, конечно, Ксения"», — сказала Бородина и продемонстрировала розовый пакет с надписью Agent Provocateur.