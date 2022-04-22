Бородина пришла в детский сад с провокационным пакетом

Телеведущая Ксения Бородина попала в неловкую ситуацию — она пришла в детский сад забирать дочь Теону с пакетом от известного бренда дорогого нижнего белья.
О своем конфузе ведущая передачи «Перезагрузка» рассказала в видео по дороге в детсад. Запись опубликовал у себя Cosmopolitan.
«Иду за Теоной в сад в такое время, когда все родители идут за детьми. Я попросила няню положить вещи ребенка с собой. Она сказала: "Хорошо, конечно, Ксения"», — сказала Бородина и продемонстрировала розовый пакет с надписью Agent Provocateur.
Телеведущая призналась в видео, что испытывала неловкость, когда шла с этим пакетом вместе с другими родителями.
«Я такая иду, и этот пакет... Ну, как бы... Ааа! Надо было вещи в руки взять или в зубах нести», — добавила Бородина и рассмеялась.
Напомним, что телеведущая воспитывает двух дочерей: 12-летнюю Марию и 6-летнюю Теону. Отцами девочек являются Юрий Будагов и бизнесмен Курбан Омаров, с которыми у Бородиной не получилось построить счастливых браков, их семейная жизнь закончилась разводами.