В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
1 час назад

Бородина пришла в детский сад с пакетом от нижнего белья

Елена Прошина

Телеведущая Ксения Бородина попала в неловкую ситуацию — она пришла в детский сад забирать дочь Теону с пакетом от известного бренда дорогого нижнего белья.

Бородина пришла в детский сад с провокационным пакетом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О своем конфузе ведущая передачи «Перезагрузка» рассказала в видео по дороге в детсад. Запись опубликовал у себя Cosmopolitan.

«Иду за Теоной в сад в такое время, когда все родители идут за детьми. Я попросила няню положить вещи ребенка с собой. Она сказала: "Хорошо, конечно, Ксения"», — сказала Бородина и продемонстрировала розовый пакет с надписью Agent Provocateur.

Телеведущая призналась в видео, что испытывала неловкость, когда шла с этим пакетом вместе с другими родителями.

«Я такая иду, и этот пакет... Ну, как бы... Ааа! Надо было вещи в руки взять или в зубах нести», — добавила Бородина и рассмеялась.

Напомним, что телеведущая воспитывает двух дочерей: 12-летнюю Марию и 6-летнюю Теону. Отцами девочек являются Юрий Будагов и бизнесмен Курбан Омаров, с которыми у Бородиной не получилось построить счастливых браков, их семейная жизнь закончилась разводами.

Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители