Юлия Высоцкая радикально сменила образ

Актриса Юлия Высоцкая, исполнившая главную роль в спектакле «Укрощение строптивой», режиссером которой стал ее муж Андрей Кончаловский, ради перевоплощения в героиню изменилась до неузнаваемости.

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Ей подобрали рыжий короткий парик с челкой и наложили сложный грим.

«Играем комедию, поэтому образы довольно яркие. Я вообще-то боюсь париков, они даже в театре не всегда органично выглядят. А в кино тем более», — написала в своем Telegram-канале Высоцкая.

Она добавила, что всегда чувствует на себе парик, как «папаху» или что-то инородное.

«Но в спектакле "Укрощение строптивой" и парики, и грим очень интересные», — отметила актриса.