В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
1 час назад

Высоцкая радикально сменила образ ради «Укрощения строптивой»

Елена Прошина

Актриса Юлия Высоцкая, исполнившая главную роль в спектакле «Укрощение строптивой», режиссером которой стал ее муж Андрей Кончаловский, ради перевоплощения в героиню изменилась до неузнаваемости.

Юлия Высоцкая радикально сменила образ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ей подобрали рыжий короткий парик с челкой и наложили сложный грим.

«Играем комедию, поэтому образы довольно яркие. Я вообще-то боюсь париков, они даже в театре не всегда органично выглядят. А в кино тем более», — написала в своем Telegram-канале Высоцкая.

Она добавила, что всегда чувствует на себе парик, как «папаху» или что-то инородное.

«Но в спектакле "Укрощение строптивой" и парики, и грим очень интересные», — отметила актриса.

Поклонники Высоцкой оценили ее образ и сравнили с героиней Милы Йовович в фильме «Пятый элемент», Пеппи Длинный чулок и даже певицей Валерией.

Шоу-бизнес,Валерия,Мила Йовович,Юлия Высоцкая,Андрей Михалков-Кончаловский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители