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23 минуты назад

Ивлеева показала снимки из нового фотосета для Playboy

Елена Прошина

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева поделилась с поклонниками в своей социальной сети фотографиями из новой откровенной фотосессии для журнала Playboy. Она отметила, что проект временно заморожен, но в будущем обязательно выйдет.

Ивлеева снялась для Playboy
Фото: соцсетисоцсети

«Я решила поделиться его частичкой, дабы замотивировать вас еще больше и немного рассказать о том, ради чего я готовилась так усердно. И вообще, все это результат моей многолетней работы над своим образом и телом. Кажется сейчас я, наконец, договорилась со своим телом на все 100% и живу, не ограничивая себя ни в чем. Когда проект выйдет полностью, вы это увидите… Это пожар!» — написала Ивлеева.

На фотографиях, которые телеведущая прикрепила к посту, она позирует в босоножках на шпильках, черном латексном боди и колготках с вырезами, обнажающими ягодицы. Также образ Ивлеевой дополняют аксессуары в виде кроличьих ушей и хвоста.

Шоу-бизнес,Анастасия Ивлеева,
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