Ивлеева снялась для Playboy

«Я решила поделиться его частичкой, дабы замотивировать вас еще больше и немного рассказать о том, ради чего я готовилась так усердно. И вообще, все это результат моей многолетней работы над своим образом и телом. Кажется сейчас я, наконец, договорилась со своим телом на все 100% и живу, не ограничивая себя ни в чем. Когда проект выйдет полностью, вы это увидите… Это пожар!» — написала Ивлеева.