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21 минуту назад

Данилко отреагировал на 50-летний запрет на въезд в Россию

Вероника Полынина

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, отреагировал на 50-летний запрет на въезд в Россию.

Данилко отреагировал на 50-летний запрет на въезд в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После начала спецоперации России на Украине Андрей Данилко не покидал свою квартиру на Крещатике в Киеве. По словам артиста, за это время он стал глубже понимать людей, которые страдают, и всячески старается помочь им.

Попадание в список запрещенных ко въезду в РФ артистов, по словам Данилко, больно задело и удручило его. 48-летний артист обратил внимание, что вместе с ним в списке оказались в основном молодые люди.

«Смотрю на все эти фамилии из списка, а там артисты, рожденные в 1985-м, 90-х годах. Я тут что, самый старый? Но нет, вижу фамилию доктора Комаровского. Ага, есть кто-то старше меня. Сначала расстроился, а потом подсчитал и понял, у меня, в принципе, есть шанс через 50 лет с палочкой пройтись по Красной площади», - приводит «Стархит» слова Данилко.

Он добавил, что видел все достопримечательности в Москве: Кремль, Мавзолей, Лужники и др. Музыкант также с теплотой вспомнил последний визит в столицу России и общение с коллегами по цеху.

«Неужели это было последний раз?» — задался риторическим вопросом Данилко.

Ранее в СМИ появился список украинских артистов, журналистов и работников культуры, которым запретили въезд в Россию на 50 лет. Всего в перечне значится 31 человек. В их числе оказались телеведущие Дмитрий Комаров («Мир Наизнанку»), Николай Серга («Орел и решка»), Андрей Бедняков («Орел и решка»), музыканты Макс Барских, Алексей Потапенко и Анастасия Каменских, Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко, Иван Дорн. Также в список попали актриса Мила Савицкая («Последний богатырь»), клипмейкер Алан Бадоев и педиатр Евгений Комаровский. Причиной запрета стала критика специальной военной операции России на Украине.

Шоу-бизнес,Николай Серга,Дмитрий Монатик,Анастасия Каменских,Макс Барских,Святослав Вакарчук,Иван Дорн,Евгений Комаровский,Андрей Данилко,Алан Бадоев,Алексей Потапенко,Дмитрий Комаров,Светлана Лобода,Андрей Бедняков,
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