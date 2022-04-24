Собчак поддержала оправдавшегося за отъезд из России Галкина

Телеведущая Ксения Собчак поддержала пародиста Максима Галкина, который остался без концертов в России и теперь выступает в Израиле. Об этом сообщает "СтарХит".

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Ксения Собчак поддержала юмориста, который несколько недель назад отправился в Израиль. Шоумен заявил, что подвергся жесткой критике за свою позицию по поводу ситуации на Украине. Собчак заявила, что оказалась в аналогичной ситуации.

По ее словам, после публикации поста тоже пострадала от "ушата нечистот" и предположила, что это следствие действия какой-то директивы. При этом журналистка заявила, что уважает решение Галкина и посоветовала ему держаться. Ранее Галкин признался, что покинул Россию и уехал в Израиль из-за возникших финансовых трудностей.

"Не упрекайте меня в предательстве. Предательства здесь нет", — заявил артист.

По его словам, в течение последующих двух дней были сорваны рекламные контракты, были потеряны деньги как за рекламу, так и за концерты, поскольку в разных российских городах были отменены концерты юмориста. В итоге было принято решение переехать в Израиль. При этом Галкин подчеркнул, что продолжает с трепетом относиться к российскому зрителю и хочет снова выступать перед соотечественниками.