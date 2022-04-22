Николас Кейдж обвинил Илона Маска в своих неудачах

Кейдж рассказал, что уже успел договориться с властями Лас-Вегасе об открытии киностудии и они даже пообещали выделить на реализацию данной идеи 80 миллионов долларов, когда в планы вмешался Маск. Глава Tesla тогда приехал в город и убедил власти вложить деньги в его компанию. По итогу Кейджу не удалось получить финансирования на открытие киностудии. Актер подчеркнул, что тогда у него «почти все получилось».