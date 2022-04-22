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56 минут назад

Николас Кейдж обвинил Маска в своей неудачной попытке построить киностудию

Елена Прошина

Американский актер Николас Кейдж в шоу Jimmy Kimmel Live! обвинил главу Tesla Илона Маска в своей неудачной попытке построить киностудию в США.

Николас Кейдж обвинил Илона Маска в своих неудачах
Фото: ReutersReuters

Его слова приводит «Лента.ру».

Кейдж рассказал, что уже успел договориться с властями Лас-Вегасе об открытии киностудии и они даже пообещали выделить на реализацию данной идеи 80 миллионов долларов, когда в планы вмешался Маск. Глава Tesla тогда приехал в город и убедил власти вложить деньги в его компанию. По итогу Кейджу не удалось получить финансирования на открытие киностудии. Актер подчеркнул, что тогда у него «почти все получилось».

Ранее Кейдж объяснил отмену съемок третьей части «Сокровища нации». По его мнении, продолжение не вышло из-за неубедительных результатов первых двух фильмов франшизы с его участием.

Шоу-бизнес,Николас Кейдж,
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