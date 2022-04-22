Николас Кейдж обвинил Илона Маска в своих неудачах

Американский актер Николас Кейдж в шоу Jimmy Kimmel Live! обвинил главу Tesla Илона Маска в своей неудачной попытке построить киностудию в США.
Его слова приводит «Лента.ру».
Кейдж рассказал, что уже успел договориться с властями Лас-Вегасе об открытии киностудии и они даже пообещали выделить на реализацию данной идеи 80 миллионов долларов, когда в планы вмешался Маск. Глава Tesla тогда приехал в город и убедил власти вложить деньги в его компанию. По итогу Кейджу не удалось получить финансирования на открытие киностудии. Актер подчеркнул, что тогда у него «почти все получилось».
Ранее Кейдж объяснил отмену съемок третьей части «Сокровища нации». По его мнении, продолжение не вышло из-за неубедительных результатов первых двух фильмов франшизы с его участием.