Пригожин рассказал о недвижимости в Швейцарии

«Был вопрос: "Почему вы не оформили гражданство Швейцарии?". Я ответил: "Не знаю, не думал об этом". А в итоге вышла двусмысленная фраза: "Вот почему мы с Лерой до сих пор не сделали себе гражданство Швейцарии, где на берегу Женевского озера у нас уже 20 лет имеется дача, я не понимаю. Я просто не думал об этом". Чувствуете разницу?» - возмутился Пригожин.