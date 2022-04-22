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18 минут назад

Пригожин рассказал о недвижимости в Швейцарии

Вероника Полынина

Продюсер Иосиф Пригожин призвал ввести ответственность за фейки после публикаций СМИ, в которых говорится о том, что он сожалеет об отсутствии гражданства Швейцарии. В этой стране у них с женой, певицей Валерией, имеется дача.

Пригожин рассказал о недвижимости в Швейцарии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пригожин заявил «Комсомольской правде», что СМИ переврали его слова и ложно обвинили в том, что он якобы сожалеет об отсутствии швейцарского паспорта. По словам продюсера, с публикациями уже разбираются юристы. Если они найдут повод для иска, семья Пригожина намерена подать в суд.

Продюсер подчеркнул, что они с супругой являются налоговыми резидентами России, а все их имущество, в том числе и дача на берегу Женевского озера, задекларировано.

«Если бы я захотел, я бы 100 раз получил гражданство этой страны. Но мне это не надо, я даже не думал об этом никогда, не то что сожалел! И более того: даже получив иностранное гражданство, я бы никогда не перестал быть гражданином России и человеком, родившимся в СССР», - заявил Пригожин.

По его словам, интервью, в котором он говорил о гражданстве Швейцарии, было «состряпано» из комментариев двухлетней давности.

«Был вопрос: "Почему вы не оформили гражданство Швейцарии?". Я ответил: "Не знаю, не думал об этом". А в итоге вышла двусмысленная фраза: "Вот почему мы с Лерой до сих пор не сделали себе гражданство Швейцарии, где на берегу Женевского озера у нас уже 20 лет имеется дача, я не понимаю. Я просто не думал об этом". Чувствуете разницу?» - возмутился Пригожин.

Шоу-бизнес,Валерия,Иосиф Пригожин,
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