Галкин похвастался продажами билетов на концерты в Израиле

Юморист Максим Галкин выступил с обращением к своим поклонникам в соцсетях. Как сообщает Teleprogramma.pro, он опроверг сообщения СМИ о том, что не может продать билеты на свои концерты в Израиле.

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Как объяснил комик, эту информацию журналистам якобы выдал парикмахер, к которому он заходил стричься. Галкин заверил, что с продажами билетов все хорошо, и он даже решил объявить дополнительный тур.

Напомним, Пугачева с семьей уехала в Израиль после того, как Галкин выступил против спецоперации на Украине. По слухам, с телеведущим прекратил сотрудничество Первый канал, к тому же артист потерял рекламные контракты.

Однако Галкин нашел, чем заработать на чужбине и решил отправиться в гастрольный тур по израильским городам. После этого он лично обратился к своим подписчикам и позвал их на свои концерты, из-за чего столкнулся с шквалом критики со стороны россиян.