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20 минут назад

Рудковская рассказала о заболевании Билана

Елена Прошина

Недавно Дима Билан напугал поклонников очередной операцией. Певец не стал уточнять, в связи с чем было проведено оперативное вмешательство. Продюсер артиста Яна Рудковская в беседе с Дни.ру призналась, что певец страдает от хронического заболевания.

Рудковская рассказала о заболевании Билана
Фото: ТАССТАСС

По словам продюсера, от этого недуга можно вылечиться и восстановиться. Однако она не стала уточнять, чем конкретно страдает артист, сославшись на медицинскую тайну.

«Не буду говорить, что именно у него было — это медицинская тайна. Когда-нибудь, если Дима захочет, он сам об этом расскажет. Могу лишь сказать, что речь про хроническое заболевание, которое можно вылечить и восстановиться», — отметила Рудковская.

По ее словам, Билан сейчас находится на реабилитации: некоторую часть времени он проводит в больнице, но приезжает домой. Сам Билан сообщил, что ему уже лучше и в конце апреля он будет «в строю».

Напомним, недавно Билану провели очередную операцию. В последнее время певец постоянно жалуется на здоровье. Так, он неоднократно говорил о проблемах с желудочно-кишечным трактом, у него даже подтверждали гастрит. Ранее артист также рассказал о беспокоящей его межпозвоночной грыже, а в прошлом году его не обошел стороной коронавирус.

Шоу-бизнес,Дима Билан,Яна Рудковская,
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