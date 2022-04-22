Рудковская рассказала о заболевании Билана

Недавно Дима Билан напугал поклонников очередной операцией. Певец не стал уточнять, в связи с чем было проведено оперативное вмешательство. Продюсер артиста Яна Рудковская в беседе с Дни.ру призналась, что певец страдает от хронического заболевания.

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По словам продюсера, от этого недуга можно вылечиться и восстановиться. Однако она не стала уточнять, чем конкретно страдает артист, сославшись на медицинскую тайну.

«Не буду говорить, что именно у него было — это медицинская тайна. Когда-нибудь, если Дима захочет, он сам об этом расскажет. Могу лишь сказать, что речь про хроническое заболевание, которое можно вылечить и восстановиться», — отметила Рудковская.

По ее словам, Билан сейчас находится на реабилитации: некоторую часть времени он проводит в больнице, но приезжает домой. Сам Билан сообщил, что ему уже лучше и в конце апреля он будет «в строю».