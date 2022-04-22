Пригожин подаст в суд за клевету о его швейцарском гражданстве

«Мы с Валерией — налоговые резиденты России: мы здесь живем и здесь же платим налоги. Все наше имущество, включая дачу в Швейцарии, задекларировано. Если бы я захотел, я бы 100 раз получил гражданство этой страны. Но мне это не надо, я даже не думал об этом никогда, не то что, сожалел! И более того: даже получив иностранное гражданство, я бы никогда не перестал быть гражданином России и человеком, родившимся в СССР», — заявил Пригожин.