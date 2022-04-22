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14 минут назад

Пригожин подаст в суд за клевету о его швейцарском гражданстве

Елена Прошина

Продюсер Иосиф Пригожин собирается подать в суд на СМИ из-за новостей о том, что он и его супруга Валерия в свое время не оформили гражданство Швейцарии, где у них имеется дача. Как он рассказал «КП», журналисты все переврали и перекроили, а зарубежный паспорт ему и вовсе не нужен.

Пригожин подаст в суд за клевету о его швейцарском гражданстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы с Валерией — налоговые резиденты России: мы здесь живем и здесь же платим налоги. Все наше имущество, включая дачу в Швейцарии, задекларировано. Если бы я захотел, я бы 100 раз получил гражданство этой страны. Но мне это не надо, я даже не думал об этом никогда, не то что, сожалел! И более того: даже получив иностранное гражданство, я бы никогда не перестал быть гражданином России и человеком, родившимся в СССР», — заявил Пригожин.

Само «интервью», которое стало причиной шумихи, состряпали из комментариев двухлетней давности, при этом, по словам продюсера, их переделали на собственный лад.

«Был вопрос: "Почему вы не оформили гражданство Швейцарии?". Я ответил: "Не знаю, не думал об этом". А в итоге вышла двусмысленная фраза: "Вот почему мы с Лерой до сих пор не сделали себе гражданство Швейцарии, где на берегу Женевского озера у нас уже 20 лет имеется дача, я не понимаю. Я просто не думал об этом"», — подчеркнул Пригожин, добавив, что ситуация показывает, с какой скоростью «тиражируется ложь».

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,
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