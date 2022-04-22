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28 минут назад

Филипп Киркоров сделал неожиданный подарок молодой жене Никиты Преснякова

РИА "ФедералПресс"

Филипп Киркоров празднует юбилей и позвал в ресторан внука своей бывшей жены Никиту Преснякова, пишет Teleprogramma.pro. Вместе с ним была и молодая супруга Алена Краснова.

Филипп Киркоров сделал неожиданный подарок молодой жене Никиты Преснякова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они насладились изысканными блюдами: морскими ежами, салами из жареного осьмина и томатов», – пишет источник.

За столиком поп-король отдал парочки коробки с явками и паролями на его юбилей. И Преснякову, и Красновой Киркоров также подарил памятные медальоны. «ФедералПресс» писал, как Филипп планирует отметить 55 день рождения.

Шоу-бизнес,Алена Краснова,Никита Пресняков,Филипп Киркоров,
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