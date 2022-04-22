Филипп Киркоров сделал неожиданный подарок молодой жене Никиты Преснякова

Филипп Киркоров празднует юбилей и позвал в ресторан внука своей бывшей жены Никиту Преснякова , пишет Teleprogramma.pro. Вместе с ним была и молодая супруга Алена Краснова.

За столиком поп-король отдал парочки коробки с явками и паролями на его юбилей. И Преснякову, и Красновой Киркоров также подарил памятные медальоны. «ФедералПресс» писал, как Филипп планирует отметить 55 день рождения.