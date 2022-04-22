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50 минут назад

Мик Джаггер высказался о новом поколении рок-музыкантов

Lenta.ru

Фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер в эфире шведской радиостанции P4 высказался о музыкантах, которые «вдохнули жизнь в новое поколение рок-музыкантов». Его слова приводит издание The Independent.

Мик Джаггер высказался о новом поколении рок-музыкантов
Фото: globallookpressgloballookpress

Джаггер похвалил Yungblud и Machine Gun Kelly.

«Их пацанская атмосфера пост-панка заставляет меня думать, что в рок-н-ролле все еще есть немного жизни», — отметил он.

Музыкант также опроверг слухи о своем скором уходе со сцены.

«Я люблю гастролировать. Я не думаю, что стал бы этим заниматься, если бы это не приносило мне удовольствия. Мне нравится выходить на сцену и заниматься своим делом. Мне хочется, чтобы пару часов все получали удовольствие и забывали о своих проблемах. Чтобы они просто расслабились и отлично провели день и вечер», — сказал Джаггер.

В прошлом году фронтмен The Rolling Stones высмеял антипрививочников и сторонников теорий заговора в своей новой песне Eazy Sleazy, записанной вместе с лидером Foo Fighters Дейвом Гролом.

Музыкант отметил, что идея композиции пришла к нему на фоне пандемии COVID-19. Он пояснил, что его работа отображает физическое и умственное напряжение, которое нарастает в обществе.

Шоу-бизнес,Мик Джаггер,
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