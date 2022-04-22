Мик Джаггер высказался о новом поколении рок-музыкантов

«Я люблю гастролировать. Я не думаю, что стал бы этим заниматься, если бы это не приносило мне удовольствия. Мне нравится выходить на сцену и заниматься своим делом. Мне хочется, чтобы пару часов все получали удовольствие и забывали о своих проблемах. Чтобы они просто расслабились и отлично провели день и вечер», — сказал Джаггер.