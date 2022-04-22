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13 минут назад

Малахов ответил на слухи о своем «исчезновении»

Елена Прошина

Шоумен Андрей Малахов ответил на переживания поклонников после того, как он перестал появляться на публике и заходить в соцсети. В интервью изданию «Антенна» телеведущий заявил, что занят работой.

Малахов ответил на слухи о своем «исчезновении»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне, конечно, приятно, что столько людей за меня переживают, гадают, куда я исчез... Но не надо инсинуаций, никуда я не пропал. Каждую неделю снимаю программы, которые вы видите в эфире по выходным», — сказал он.

Предположительно, речь идет о новой передаче телеведущего «Песни от всей души», гостями которой становятся артисты из разных регионов страны.

"Я — русский! И никогда этого не стыдился!"

Напомним, что ранее в СМИ появились слухи, что Малахов болен онкологическим заболеванием. Разные источники сообщали, что он часто летал в Баден-Баден, который известен высоким уровнем медицины — там же ведущий отметил свой день рождения. Официального подтверждения информации не последовало.

Шоу-бизнес,Андрей Малахов,
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