Малахов ответил на слухи о своем «исчезновении»

Шоумен Андрей Малахов ответил на переживания поклонников после того, как он перестал появляться на публике и заходить в соцсети. В интервью изданию «Антенна» телеведущий заявил, что занят работой.
«Мне, конечно, приятно, что столько людей за меня переживают, гадают, куда я исчез... Но не надо инсинуаций, никуда я не пропал. Каждую неделю снимаю программы, которые вы видите в эфире по выходным», — сказал он.
Предположительно, речь идет о новой передаче телеведущего «Песни от всей души», гостями которой становятся артисты из разных регионов страны.
Напомним, что ранее в СМИ появились слухи, что Малахов болен онкологическим заболеванием. Разные источники сообщали, что он часто летал в Баден-Баден, который известен высоким уровнем медицины — там же ведущий отметил свой день рождения. Официального подтверждения информации не последовало.