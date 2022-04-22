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1 час назад

Клава Кока получила награду за лучшее видео на песню «Пьяную домой»

Моя Москва.онлайн

По данным «Центральной службы новостей», 25-летняя российская исполнительница Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, сообщила в Telegram о том, что получила награду «Нового радио» в номинации «Лучшее видео» за клип «Пьяную домой». Отмечается, что он был представлен в прошлом году.

Клава Кока получила награду за лучшее видео на песню «Пьяную домой»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ура! Мы выиграли в номинации «Нового радио» «Лучшее видео» с клипом «Пьяную домой». Спасибо вам за любовь и поддержку!". — Клава Кока, российская исполнительница.

Певица опубликовала серию фотографий с вручения премии. По словам девушки, клип на композицию «Пьяную домой», опубликованный на YouTube, посмотрели уже более 50 миллионов раз.

Шоу-бизнес,Клава Кока,
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