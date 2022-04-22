Клава Кока получила награду за лучшее видео на песню «Пьяную домой»

По данным «Центральной службы новостей», 25-летняя российская исполнительница Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, сообщила в Telegram о том, что получила награду «Нового радио» в номинации «Лучшее видео» за клип «Пьяную домой». Отмечается, что он был представлен в прошлом году.