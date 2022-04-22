Ольга Бузова разучивает новый танец на шесте. Об этом популярная певица и телеведущая сообщает в своем Telegram, где опубликован небольшой ролик с ее тренировки.
«Начали вчера учить новый танец, мне кажется, или я становлюсь пластичнее?», – спросила у своих подписчиков исполнительница хита «Мало половин».
Ранее Бузова высказалась о ситуации с российскими спортсменами. Звезда телепроекта «Дом-2» посетовала на то, что российские теннисисты больше не имеют возможности принимать участие в соревнованиях.