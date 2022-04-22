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20 минут назад

«Становлюсь пластичней»: Бузова учит новый танец на шесте. Видео

Александр Кузьмин

Ольга Бузова разучивает новый танец на шесте. Об этом популярная певица и телеведущая сообщает в своем Telegram, где опубликован небольшой ролик с ее тренировки.

«Начали вчера учить новый танец, мне кажется, или я становлюсь пластичнее?», – спросила у своих подписчиков исполнительница хита «Мало половин».

Ранее Бузова высказалась о ситуации с российскими спортсменами. Звезда телепроекта «Дом-2» посетовала на то, что российские теннисисты больше не имеют возможности принимать участие в соревнованиях.

Шоу-бизнес,Видео,Ольга Бузова,
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