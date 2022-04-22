Экс-супруга Моргенштерна рассказала о его алкоголизме

Дилара Зинатуллина рассказала о своей жизни после разрыва с супругом, рэпером Алишером Моргенштерном. Как сообщает StarHit, она не стала отрицать его проблемы со алкоголем.
По словам Дилары, после расставания ей было тяжело, однако она сумела взять себя в руки и теперь снова радуется жизни.
«Это же не внезапно случилось. Так что без особого шока — просто живу, привыкаю к новой реальности. Достаточно хорошо и счастливо себя чувствую. Конечно, люблю его. Любовь — это, как мне кажется, больше, чем просто желание быть рядом, страсть или общая положительная оценка человека. Это когда ты просто хочешь, чтобы у него все было хорошо, какие бы между вами ни были конфликты и обиды», — заявила Дилара.
Она добавила, что во многом до сих пор не понимает Моргенштерна и за многое его не простила, однако все еще любит и «могла бы ради него убить».
Также блогерше часто задают вопрос по поводу алкоголизма Алишера из-за его частных появлений в нетрезвом состоянии. Зинатуллина не стала отрицать проблем бывшего супруга со спиртным.
«Послушайте, я вас очень люблю, но то, сколько он пьет, не ваше дело и даже не мое... Теперь уже... Вы мне часто пишете про это, но зря. Я поделать ничего не могу», — призналась она.
Напомним, что Алишер и Дилара сыграли свадьбу в Москве 31 августа 2021 года. После заявлений главы СКР Александра Бастрыкина о том, что исполнитель якобы занимается продажей наркотиков через интернет, рэпер вместе с супругой спешно покинул Москву. Рэпер улетел в Дубай, где приобрел недвижимость и остался жить.
Накануне Дилара рассказала, что они с Алишером расстались. В видео на своем YouTube-канале она пояснила, что причиной разрыва стало то, что они не сошлись характерами.