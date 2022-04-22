Экс-супруга Моргенштерна рассказала о его алкоголизме

«Это же не внезапно случилось. Так что без особого шока — просто живу, привыкаю к новой реальности. Достаточно хорошо и счастливо себя чувствую. Конечно, люблю его. Любовь — это, как мне кажется, больше, чем просто желание быть рядом, страсть или общая положительная оценка человека. Это когда ты просто хочешь, чтобы у него все было хорошо, какие бы между вами ни были конфликты и обиды», — заявила Дилара.