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1 час назад

Пригожин признался в желании стать гражданином одной восточной страны

Алиса Селезнёва

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что он мечтает о гражданстве Объединенных Арабских Эмиратов, но не сможет его получить. Об этом он заявил в интервью «Экспресс газете».

Пригожин признался в невозможности получить желаемое гражданство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Пригожина, он задумался о получении гражданства Израиля, так как там живет большая часть его родственников, включая маму. Однако мечтает он о гражданстве ОАЭ.

«Если бы у меня был шанс, я бы еще незамедлительно стал гражданином Объединенных Арабских Эмиратов. К сожалению, там гражданство дают только арабам», - заметил продюсер.

Он также обратил внимание на то, что «русофобские настроения, охватившие сейчас Европу и Америку», совершенно невозможны в ОАЭ.

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«Там ко всем людям относятся одинаково. И поэтому весь мир тянется в Эмираты. Это одна из самых любимых моих стран. У нас с Лерой (жена Пригожина певица Валерия. - прим. ред.) там есть собственное жилье. И «золотые визы» тоже есть», - заметил он.

Ранее СМИ сообщили об отъезде из страны ряда медийных персон на фоне российской спецоперации на Украине. Многие из них, в том числе журналистка Ксения Собчак и телеведущий Иван Ургант объяснили это отпуском. В свою очередь Иосиф Пригожин рассказал, что улетал в Израиль, чтобы увидеться с родственниками, и за два дня отсутствия в Москве его успели обвинить в эмиграции.

Шоу-бизнес,Валерия Пригожина,Иван Ургант,Иосиф Пригожин,Ксения Собчак,
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