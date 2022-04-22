Пригожин признался в невозможности получить желаемое гражданство

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что он мечтает о гражданстве Объединенных Арабских Эмиратов, но не сможет его получить. Об этом он заявил в интервью «Экспресс газете».

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По словам Пригожина, он задумался о получении гражданства Израиля, так как там живет большая часть его родственников, включая маму. Однако мечтает он о гражданстве ОАЭ.

«Если бы у меня был шанс, я бы еще незамедлительно стал гражданином Объединенных Арабских Эмиратов. К сожалению, там гражданство дают только арабам», - заметил продюсер.

Он также обратил внимание на то, что «русофобские настроения, охватившие сейчас Европу и Америку», совершенно невозможны в ОАЭ.

«Там ко всем людям относятся одинаково. И поэтому весь мир тянется в Эмираты. Это одна из самых любимых моих стран. У нас с Лерой (жена Пригожина певица Валерия. - прим. ред.) там есть собственное жилье. И «золотые визы» тоже есть», - заметил он.