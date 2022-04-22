Актер Астахов заявил о готовности жениться на возлюбленной

Актер Сергей Астахов в беседе с изданием "7 дней" заявил, что готов прожить с возлюбленной всю жизнь без "штампов" и "цепей", так как не считает это гарантией счастливой жизни. Таким образом он объяснил, почему не женился на избраннице Виктории Савкеевой спустя девять лет отношений.

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"Я готов прожить с человеком всю жизнь без штампов, цепей, колец, корон, штрих-кодов — что там еще может быть? Ничего из этого не считаю гарантией счастливой жизни. Я был расписан, поверьте мне, это не панацея", - уточнил Астахов.

По его мнению, самое важное заключается в том, чтобы членам семьи было хорошо друг с другом. Актер подчеркнул, что если его возлюбленная захочет подобающую свадьбу, то он согласится на торжественную церемонию.