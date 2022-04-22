В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
25 минут назад

Актер Астахов заявил о готовности жениться на возлюбленной

Газета.Ru

Актер Сергей Астахов в беседе с изданием "7 дней" заявил, что готов прожить с возлюбленной всю жизнь без "штампов" и "цепей", так как не считает это гарантией счастливой жизни. Таким образом он объяснил, почему не женился на избраннице Виктории Савкеевой спустя девять лет отношений.

Актер Астахов заявил о готовности жениться на возлюбленной
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

"Я готов прожить с человеком всю жизнь без штампов, цепей, колец, корон, штрих-кодов — что там еще может быть? Ничего из этого не считаю гарантией счастливой жизни. Я был расписан, поверьте мне, это не панацея", - уточнил Астахов.

По его мнению, самое важное заключается в том, чтобы членам семьи было хорошо друг с другом. Актер подчеркнул, что если его возлюбленная захочет подобающую свадьбу, то он согласится на торжественную церемонию.

Астахов не понимает, почему некоторым людям обязательно нужно что-то доказать и расписаться в ЗАГСе, чтобы "успокоиться".

Шоу-бизнес,Сергей Астахов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители