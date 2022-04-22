Депутат Госдумы призвал запретить творчество Лободы в России

«Конечно, нужны какие-то ограничения наложить [на творчество Лободы и других артистов-русофобов. — прим. ред] с нашей стороны. Зачем это нужно? Они будут здесь деньги зарабатывать? Определились люди, это их выбор. Вы хотите крыть нас последними словами и при этом приезжать сюда зарабатывать? Это неправильно!» — заявил парламентарий в разговоре с URA.RU.