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1 час назад

Депутат Госдумы призвал запретить творчество Лободы в России

Ura.Ru

В России следует запретить творчество украинских артистов, которые придерживаются антироссийских взглядов, среди которых певица Светлана Лобода. Соответствующее мнение в разговоре с URA.RU высказал депутат Госдумы, экс-глава комитета по культуре Заксобрания Краснодарского края Николай Осадчий.

Депутат Госдумы призвал запретить творчество Лободы в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно, нужны какие-то ограничения наложить [на творчество Лободы и других артистов-русофобов. — прим. ред] с нашей стороны. Зачем это нужно? Они будут здесь деньги зарабатывать? Определились люди, это их выбор. Вы хотите крыть нас последними словами и при этом приезжать сюда зарабатывать? Это неправильно!» — заявил парламентарий в разговоре с URA.RU.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев придерживается такого же мнения. Он заявил, что если контент украинских деятелей культуры, которым запретили въезд в Россию на 50 лет, будет нести антироссийски характер, то его следует блокировать.

Ранее первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Александр Шолохов призвал запретить в России песни Верки Сердючки (Андрея Данилко). Российские власти запретили въезд в страну для 31 деятеля культуры из Украины на 50 лет.

Среди них оказались музыканты Иван Дорн, Светлана Лобода, Алексей Потапенко, Анастасия Каменских, Дмитрий Монатик, солист группы «Валентин Стрыкало» Юрий Каплан. Также в Россию до 2072 года не смогут приехать актриса Мила Сивацкая, блогер Ян Гардиенко, видеоблогер и телеведущий Антон Птушкин и другие. Ограничительные меры связаны с критическими высказываниями по поводу спецоперации РФ на Украине.

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