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32 минуты назад

Шевчук отказался выступать в Тюмени из-за позиции горожан

Елена Прошина

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук отменил выступление в Тюмени из-за буквы Z на фасаде концертной площадки. Об этом пишет РБК. Символика на здании Тюменской филармонии, по информации региональных властей, появилась по инициативе активных граждан. Музыканта это не устроило. Лидер ДДТ потребовал другой зал, но перенести выступление не получилось.

Шевчук отказался выступать в Тюмени из-за позиции горожан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал. Другой зал нам уже не дали», — рассказал Шевчук.

По словам пресс-секретаря Тюменского концертно-театрального объединения Натальи Рябковой, она ничего не знает о причинах переноса концерта рок-группы.

«Это арендное мероприятие. Мы просто предоставляем площадку. <...> Когда я в последний раз была [в филармонии] 15-го числа, никаких символик в концертном зале не было», — сказала Рябкова.

Напомним, Юрий Шевчук не поддержал спецоперацию на Украине. Музыкант даже заявил, что готов вернуть все свои государственные награды. Однако до сих пор никакой информации об отказе музыканта от наград не появлялось.

Шоу-бизнес,Юрий Шевчук,
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