Шевчук отказался выступать в Тюмени из-за позиции горожан

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук отменил выступление в Тюмени из-за буквы Z на фасаде концертной площадки. Об этом пишет РБК. Символика на здании Тюменской филармонии, по информации региональных властей, появилась по инициативе активных граждан. Музыканта это не устроило. Лидер ДДТ потребовал другой зал, но перенести выступление не получилось.

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«Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал. Другой зал нам уже не дали», — рассказал Шевчук.

По словам пресс-секретаря Тюменского концертно-театрального объединения Натальи Рябковой, она ничего не знает о причинах переноса концерта рок-группы.

«Это арендное мероприятие. Мы просто предоставляем площадку. <...> Когда я в последний раз была [в филармонии] 15-го числа, никаких символик в концертном зале не было», — сказала Рябкова.