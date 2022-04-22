Умер известный по сериалу "Безумцы" актер Роберт Морс

Американский актер Роберт Морс, известный по сериалу "Безумцы", умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на представителя актера.

Фото: © Photo by Richard Shotwell/Invision/AP © Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

Сообщается, что Морс умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Уточняется также, что смерть актера наступила 20 апреля "после непродолжительной болезни".

Морс дебютировал на Бродвее в 1955 году, появившись в оригинальной постановке "Свахи", написанной Торнтоном Уайлдером. Современным зрителям лауреат премий "Тони" и "Эмми" известен по сериалу "Безумцы" (2007-2015).