Басков оценил запрет въезда в Россию на 50 лет для артистов с Украины

Накануне стало известно о том, что 31 артисту из Украины на 50 лет был запрещен въезд на территорию России. Кроме того, источник газеты "Известия" подтвердил информацию о том, что экс-ведущему "Орла и решки", украинцу Антону Птушкину также запрещен въезд в Россию на 50 лет. До этого Птушкин высказывался о специальной военной операции, проводимой Россией для защиты жителей Донбасса. Запрет на въезд в Россию для Птушкина действует с 16 апреля текущего года.