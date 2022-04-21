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6 минут назад

Басков поддержал запрет въезда в Россию на 50 лет для Лободы и других артистов с Украины

Газета.Ru

Российский эстрадный певец Николай Басков поддержал запрет на въезд в РФ украинских артистов Светланы Лободы, Верки Сердючки, Monatik и лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Об этом артист написал в своем Telegram-канале.

Басков оценил запрет въезда в Россию на 50 лет для артистов с Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Басков опубликовал в социальной сети отрывок новости о том, что ряду украинских артистов было запрещено посещать Россию, сопроводив свой пост словами поддержки решения правительства.

"Это правильно и логично. А вы как думаете?" - написал он.

Накануне стало известно о том, что 31 артисту из Украины на 50 лет был запрещен въезд на территорию России. Кроме того, источник газеты "Известия" подтвердил информацию о том, что экс-ведущему "Орла и решки", украинцу Антону Птушкину также запрещен въезд в Россию на 50 лет. До этого Птушкин высказывался о специальной военной операции, проводимой Россией для защиты жителей Донбасса. Запрет на въезд в Россию для Птушкина действует с 16 апреля текущего года.

Шоу-бизнес,Антон Птушкин,Святослав Вакарчук,Светлана Лобода,Николай Басков,
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