Известная антироссийскими заявлениями актриса сменила фамилию

Ранее вокруг Ауг разразился масштабный скандал. Его причиной стали ее русофобские заявления в адрес России. Общественность особенно возмутило, что допускающая нелицеприятные комментарии в отношении РФ актриса продолжала зарабатывать в Москве. На фоне этого спектакли с ее участием стали отменять в России один за другим. В частности, были отменены постановки «Сад» в московском «Электротеатре Станиславский» и «Эльза» в Театре на Таганке.