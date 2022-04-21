Известная антироссийскими заявлениями актриса сменила фамилию

Актриса Юлия Ауг, известная своими антироссийскими заявлениями, сменила фамилию на Клеттенберг. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, актриса сейчас проживает в Эстонии в городе Нарве.
Ранее вокруг Ауг разразился масштабный скандал. Его причиной стали ее русофобские заявления в адрес России. Общественность особенно возмутило, что допускающая нелицеприятные комментарии в отношении РФ актриса продолжала зарабатывать в Москве. На фоне этого спектакли с ее участием стали отменять в России один за другим. В частности, были отменены постановки «Сад» в московском «Электротеатре Станиславский» и «Эльза» в Театре на Таганке.
Стоит отметить, что критиковали Ауг за высказывания о России и ее коллеги. Многие из них сочли актрису настоящим предателем и лишь обрадовались отмене спектаклей с ней.