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1 час назад

Известная антироссийскими заявлениями актриса сменила фамилию

Елена Прошина

Актриса Юлия Ауг, известная своими антироссийскими заявлениями, сменила фамилию на Клеттенберг. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Известная антироссийскими заявлениями актриса сменила фамилию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, актриса сейчас проживает в Эстонии в городе Нарве.

Ранее вокруг Ауг разразился масштабный скандал. Его причиной стали ее русофобские заявления в адрес России. Общественность особенно возмутило, что допускающая нелицеприятные комментарии в отношении РФ актриса продолжала зарабатывать в Москве. На фоне этого спектакли с ее участием стали отменять в России один за другим. В частности, были отменены постановки «Сад» в московском «Электротеатре Станиславский» и «Эльза» в Театре на Таганке.

Стоит отметить, что критиковали Ауг за высказывания о России и ее коллеги. Многие из них сочли актрису настоящим предателем и лишь обрадовались отмене спектаклей с ней.

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