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1 час назад

В России отменили концерты «Машины времени»

Елена Прошина

Четыре из шести концертов группы «Машина времени» в России отменили. Об этом «РБК» сообщил пресс-секретарь коллектива Антон Чернин.

В России отменили концерты «Машины времени»
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что об отмене концертов объявили их организаторы.

«Отменены четыре из шести концертов в мае: три из них должны были пройти в Курске, Воронеже и Белгороде, где объявлен желтый уровень опасности. И один концерт в Архангельске, там еще не сняты ковидные ограничения, насколько я понимаю», — приводятся в материале слова Чернина.

По его словам, остальные выступления все еще в силе. Также Чернин добавил, что группа будет искать отмененным концертам другие даты, поскольку «коллектив хочет приехать и обязательно это сделает, как только все успокоится».

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич уточнил в беседе с «РБК», что речь идет о выступлениях по стране, которые планировались в мае и июне. В своем Telegram-канале он также выразил сожаление фанатам группы, подчеркнув, что отмены концертов в России происходят не впервые, коллектив к подобному привык и продолжит существовать дальше несмотря ни на что.

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