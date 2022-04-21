В России отменили концерты «Машины времени»

Четыре из шести концертов группы «Машина времени» в России отменили. Об этом «РБК» сообщил пресс-секретарь коллектива Антон Чернин.

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Он отметил, что об отмене концертов объявили их организаторы.

«Отменены четыре из шести концертов в мае: три из них должны были пройти в Курске, Воронеже и Белгороде, где объявлен желтый уровень опасности. И один концерт в Архангельске, там еще не сняты ковидные ограничения, насколько я понимаю», — приводятся в материале слова Чернина.

По его словам, остальные выступления все еще в силе. Также Чернин добавил, что группа будет искать отмененным концертам другие даты, поскольку «коллектив хочет приехать и обязательно это сделает, как только все успокоится».