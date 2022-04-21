Покинувший Россию Максим Галкин нашел работу в Израиле

Билеты на концерты российского шоумена Максима Галкина в городах Израиля оказались почти полностью распроданы. Как сообщает "СтарХит", на семи мероприятиях из девяти запланированных будет гарантированный аншлаг.

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Стоимость билета варьировалась от 224 до 374 шекелей — это примерно от 5300 до 8900 рублей. Начнется концертный тур лишь 3 июня с выступления в Тель-Авиве, однако уже сейчас купить пропуск можно лишь на выступление в Иерусалиме и повторный концерт в Тель-Авиве.

Напомним, Пугачева с семьей уехала в Израиль после того, как Галкин выступил против спецоперации на Украине. По слухам, с телеведущим прекратил сотрудничество Первый канал, к тому же он потерял рекламные контракты.