Понарошку раскрыла местонахождение Ивана Урганта

Местонахождение телеведущего Ивана Урганта, ранее с семьей покинувшего Россию, раскрыла на своей странице в социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), журналист Ирена Понарошку.
По ее данным, Ургант уже давно вернулся в Москву и активно работает на съемках именной программы. Женщина поделилась с подписчиками совместным снимком с журналистом, попросив его наконец прервать молчание.
«Иван Андреевич, а почему вы не скажете всем, что вы в Москве, что не продаете никакую недвижимость, никуда не эмигрируете, что уезжали всего на несколько дней по семейным делам?» — написала Понарошку.
Артист ответил подруге, что не собирается оправдываться перед людьми, так как считает это унизительным.
«Кому надо, тот все понимает», — написал он.
Ранее отец Урганта также сообщил, что его сын находится в Москве, вернувшись после непродолжительной поездки в Израиль. Позже сообщалось, что шоумен выставил на продажу свой особняк на Рублево-Успенском шоссе из-за проблем с плесенью.