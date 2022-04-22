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1 час назад

Понарошку раскрыла местонахождение Ивана Урганта

Мослентаиещё 6

Местонахождение телеведущего Ивана Урганта, ранее с семьей покинувшего Россию, раскрыла на своей странице в социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), журналист Ирена Понарошку.

Понарошку раскрыла местонахождение Ивана Урганта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее данным, Ургант уже давно вернулся в Москву и активно работает на съемках именной программы. Женщина поделилась с подписчиками совместным снимком с журналистом, попросив его наконец прервать молчание.

«Иван Андреевич, а почему вы не скажете всем, что вы в Москве, что не продаете никакую недвижимость, никуда не эмигрируете, что уезжали всего на несколько дней по семейным делам?» — написала Понарошку.

Артист ответил подруге, что не собирается оправдываться перед людьми, так как считает это унизительным.

«Кому надо, тот все понимает», — написал он.

Ранее отец Урганта также сообщил, что его сын находится в Москве, вернувшись после непродолжительной поездки в Израиль. Позже сообщалось, что шоумен выставил на продажу свой особняк на Рублево-Успенском шоссе из-за проблем с плесенью.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,
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