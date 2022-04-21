Тарзан показал неизвестного ребенка на фоне слухов о разводе с Королевой

Стриптизер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, подогрел слухи о разводе с певицей Наташей Королевой. Как сообщает Teleprogramma.pro, в своих соцсетях он опубликовал снимок неизвестного ребенка.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На снимке запечатлен маленький мальчик, который стоит возле своего портрета, который написал Тарзан. Почитатели танцора попытались узнать, кем ему приходится ребенок. Кроме того, многие вновь вспомнили про возможное расставание знаменитости и его супруги Наташи Королевой.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о грандиозной ссоре Тарзана с его свекровью Людмилой Порывай. Сообщалось, что обиженная на зятя мать Королевой удалила Глушко из друзей в соцсетях и прекратила общение с ним. Однако причины конфликта не назывались.