Тарзан показал неизвестного ребенка на фоне слухов о разводе с Королевой

Стриптизер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, подогрел слухи о разводе с певицей Наташей Королевой. Как сообщает Teleprogramma.pro, в своих соцсетях он опубликовал снимок неизвестного ребенка.
На снимке запечатлен маленький мальчик, который стоит возле своего портрета, который написал Тарзан. Почитатели танцора попытались узнать, кем ему приходится ребенок. Кроме того, многие вновь вспомнили про возможное расставание знаменитости и его супруги Наташи Королевой.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о грандиозной ссоре Тарзана с его свекровью Людмилой Порывай. Сообщалось, что обиженная на зятя мать Королевой удалила Глушко из друзей в соцсетях и прекратила общение с ним. Однако причины конфликта не назывались.
Сама Королева в последнее время редко заходит в соцсети. В конце марта она опубликовала видео из отеля в Санкт-Петербурге. Предположительно, вместе с ней там был сын Архип.