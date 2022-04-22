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1 час назад

Яна Рудковская заявила, что Билан страдает от хронического заболевания

Газета.Ruиещё 6

Продюсер Яна Рудковская в беседе с Дни.ру призналась, что певец Дима Билан страдает от хронического заболевания. Она добавила, что от этого недуга можно вылечиться и восстановиться.

Яна Рудковская заявила, что Билан страдает от хронического заболевания
Фото: globallookpressgloballookpress

"Не буду говорить, что именно у него было - это медицинская тайна. Когда-нибудь, если Дима захочет, он сам об этом расскажет. Могу лишь сказать, что речь про хроническое заболевание, которое можно вылечить и восстановиться", - отметила Рудковская.

По ее словам, Билан сейчас находится на реабилитации: некоторую часть времени он проводит в больнице, но приезжает домой. Врачи не рекомендуют певцу "тусоваться", однако Билан сообщил, что ему уже лучше и что в конце апреля он будет "в строю".

Рудковская предупредила, что исполнитель готовит много нового материала. Ранее Билан рассказал о перенесенной операции.

Шоу-бизнес,Радио,Дима Билан,Яна Рудковская,
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