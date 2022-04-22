Яна Рудковская заявила, что Билан страдает от хронического заболевания

Продюсер Яна Рудковская в беседе с Дни.ру призналась, что певец Дима Билан страдает от хронического заболевания. Она добавила, что от этого недуга можно вылечиться и восстановиться.

"Не буду говорить, что именно у него было - это медицинская тайна. Когда-нибудь, если Дима захочет, он сам об этом расскажет. Могу лишь сказать, что речь про хроническое заболевание, которое можно вылечить и восстановиться", - отметила Рудковская.

По ее словам, Билан сейчас находится на реабилитации: некоторую часть времени он проводит в больнице, но приезжает домой. Врачи не рекомендуют певцу "тусоваться", однако Билан сообщил, что ему уже лучше и что в конце апреля он будет "в строю".