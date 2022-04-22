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52 минуты назад

Николас Кейдж заявил, что Илон Маск помешал ему открыть киностудию

Газета.Ruиещё 1

Николас Кейдж рассказал, что однажды он пытался построить киностудию в Лас-Вегасе. Как передает Variety, этой идее помешал Илон Маск.

Николас Кейдж заявил, что Илон Маск помешал ему открыть киностудию
Фото: globallookpressgloballookpress

Кейдж планировал построить студию за $80 млн, но планы разрушились после того, как Маск приехал в Лас-Вегас. Инвесторы решили вложить средства в Tesla. Кейдж живет в Лас-Вегасе на протяжении долгого времени и снимался в нескольких кинопроектах, связанных с городом ("Медовый месяц в Лас-Вегасе", "Покидая Лас-Вегас").

"Это и маленький город, и большой город. Если вы хотите просто пойти с местными жителями и пойти в классные рестораны, то вы можете это сделать", - поделился актер своими впечатлениями.

Кейдж подтвердил, что изначально он переехал в Лас-Вегас из-за налогов, но потом полюбил его и получил большой актерский опыт в городе. Ранее Николас Кейдж вспомнил, как купил и кормил двухголовую змею. Также актер развеял слухи о том, что он якобы купил пещеру с летучими мышами.

Шоу-бизнес,Илон Маск,Николас Кейдж,
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