Новые откровенные фото Медведевой произвели фурор среди фанатов

В Сети появились снимки, которые не вошли в выпуск мужского журнала MAXIM с участием фигуристки Евгении Медведевой. Как сообщает «Чемпонат.com», фотографии произвели фурор среди фанатов, поскольку оказались откровеннее, чем те, которые они увидели ранее.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отметим, что основная фотосессия Медведевой для мужского журнала оказалась сравнительно сдержанной — Евгения не стала полностью оголяться. Спустя пару недель после публикации выпуска MAXIM показал кадры, которые оказались более откровенными — на двух из них девушка позирует топлес.

Напомним, ранее Медведева рассказывала, как согласилась на фотосессию. Она долго не решалась на обнаженные фото и стеснялась своего тела, однако постепенное принятие себя помогло сдержанной на эмоции и скрывающей личную жизнь девушке показать себя во всей красе, Евгения призналась, что съемки помогли ей повзрослеть, а также осознать свою привлекательность и сексуальность.