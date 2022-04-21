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21 минуту назад

Новые откровенные фото Медведевой произвели фурор среди фанатов

Никита Бородкин

В Сети появились снимки, которые не вошли в выпуск мужского журнала MAXIM с участием фигуристки Евгении Медведевой. Как сообщает «Чемпонат.com», фотографии произвели фурор среди фанатов, поскольку оказались откровеннее, чем те, которые они увидели ранее.

Новые откровенные фото Медведевой произвели фурор среди фанатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отметим, что основная фотосессия Медведевой для мужского журнала оказалась сравнительно сдержанной — Евгения не стала полностью оголяться. Спустя пару недель после публикации выпуска MAXIM показал кадры, которые оказались более откровенными — на двух из них девушка позирует топлес.

Напомним, ранее Медведева рассказывала, как согласилась на фотосессию. Она долго не решалась на обнаженные фото и стеснялась своего тела, однако постепенное принятие себя помогло сдержанной на эмоции и скрывающей личную жизнь девушке показать себя во всей красе, Евгения призналась, что съемки помогли ей повзрослеть, а также осознать свою привлекательность и сексуальность.

Напомним, что откровенные снимки одобрила и именитый тренер Татьяна Тарасова. Она заявила, что такие снимки популяризуют фигурное катание, а самой Медведевой есть что показать.

Шоу-бизнес,Евгения Медведева,Татьяна Тарасова,
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