Новые откровенные фото Медведевой произвели фурор среди фанатов

В Сети появились снимки, которые не вошли в выпуск мужского журнала MAXIM с участием фигуристки Евгении Медведевой. Как сообщает «Чемпонат.com», фотографии произвели фурор среди фанатов, поскольку оказались откровеннее, чем те, которые они увидели ранее.
Отметим, что основная фотосессия Медведевой для мужского журнала оказалась сравнительно сдержанной — Евгения не стала полностью оголяться. Спустя пару недель после публикации выпуска MAXIM показал кадры, которые оказались более откровенными — на двух из них девушка позирует топлес.
Напомним, ранее Медведева рассказывала, как согласилась на фотосессию. Она долго не решалась на обнаженные фото и стеснялась своего тела, однако постепенное принятие себя помогло сдержанной на эмоции и скрывающей личную жизнь девушке показать себя во всей красе, Евгения призналась, что съемки помогли ей повзрослеть, а также осознать свою привлекательность и сексуальность.
Напомним, что откровенные снимки одобрила и именитый тренер Татьяна Тарасова. Она заявила, что такие снимки популяризуют фигурное катание, а самой Медведевой есть что показать.