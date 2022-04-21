Блогер Айза пожаловалась на стресс и проблемы с питанием

Блогер Айза призналась в соцсетях, что в последнее время у нее появились проблемы с питанием. Она уточнила, что иногда у нее бывают приступы тошноты.

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"С едой у меня проблемы. Спасает только предменструальный синдром, хотя бы хочу ее. Но часто еда выходит наружу", - отметила Айза.

Блогер считает, что проблемы с питанием могут быть связаны со стрессом. При этом Айза утверждает, что не принимает никаких успокоительных или противотревожных препаратов, так как "очень сильно сфокусирована на происходящем". Избежать нервных срывов ей помогают молитвы, медитации и общение со "здравыми" людьми.