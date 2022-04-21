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31 минуту назад

Блогер Айза пожаловалась на стресс и проблемы с питанием

Газета.Ru

Блогер Айза призналась в соцсетях, что в последнее время у нее появились проблемы с питанием. Она уточнила, что иногда у нее бывают приступы тошноты.

Блогер Айза пожаловалась на стресс и проблемы с питанием
Фото: globallookpressgloballookpress

"С едой у меня проблемы. Спасает только предменструальный синдром, хотя бы хочу ее. Но часто еда выходит наружу", - отметила Айза.

Блогер считает, что проблемы с питанием могут быть связаны со стрессом. При этом Айза утверждает, что не принимает никаких успокоительных или противотревожных препаратов, так как "очень сильно сфокусирована на происходящем". Избежать нервных срывов ей помогают молитвы, медитации и общение со "здравыми" людьми.

К тому же, отметила блогер, ее успокаивает общение с фанатами. Ранее Айза заявила, что ей не нужен интим.

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