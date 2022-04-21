Победителей музыкальной премии «Новое Радио Awards 2022» объявят в прямом эфире

21 апреля «Новое Радио» объявит победителей своей музыкальной премии. Церемония награждения пройдет в онлайн-формате. Начало в 18:00.

Фото: новое радио новое радио

Прямую трансляцию с награждения можно посмотреть по ссылке. https://awards.newradio.ru/

В 2022 году премию вручат в девяти номинациях: «Лучший артист», «Лучшая артистка», «Лучшая группа», «Прорыв года», «Лучший дуэт», «Лучший продюсер», «Лучший сингл», «Лучший альбом» и «Лучшее видео». Также в прямом эфире вручат специальную внеконкурсную награду «За вклад в развитие музыки» и впервые в истории мероприятия определят победителя «Лучшего артиста по версии слушателей».