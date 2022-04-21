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5 минут назад

Победителей музыкальной премии «Новое Радио Awards 2022» объявят в прямом эфире

Елена Прошина

21 апреля «Новое Радио» объявит победителей своей музыкальной премии. Церемония награждения пройдет в онлайн-формате. Начало в 18:00.

Победителей музыкальной премии «Новое Радио Awards 2022» объявят в прямом эфире
Фото: новое радионовое радио

Прямую трансляцию с награждения можно посмотреть по ссылке. https://awards.newradio.ru/

В 2022 году премию вручат в девяти номинациях: «Лучший артист», «Лучшая артистка», «Лучшая группа», «Прорыв года», «Лучший дуэт», «Лучший продюсер», «Лучший сингл», «Лучший альбом» и «Лучшее видео». Также в прямом эфире вручат специальную внеконкурсную награду «За вклад в развитие музыки» и впервые в истории мероприятия определят победителя «Лучшего артиста по версии слушателей».

Известно, что на церемонии выступят Полина Гагарина, Дима Билан, Мот, Artik&Asti, Dabro, GAYAZOV$BROTHER, Filatov, Karas, Мари Краймбрери, NILETTO, Клава Кока и другие.

Напомним, что премия «Новое Радио AWARDS» является индустриальной музыкальной наградой, лауреатами которой в разные годы становились Jony, Zivert, Little Big, Баста, Моргенштерн, HammAli&Navai и многие другие начинающие исполнители и уже признанные звезды.

Шоу-бизнес,Клава Кока,Дима Билан,Полина Гагарина,
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