Победителей музыкальной премии «Новое Радио Awards 2022» объявят в прямом эфире

21 апреля «Новое Радио» объявит победителей своей музыкальной премии. Церемония награждения пройдет в онлайн-формате. Начало в 18:00.
Прямую трансляцию с награждения можно посмотреть по ссылке. https://awards.newradio.ru/
В 2022 году премию вручат в девяти номинациях: «Лучший артист», «Лучшая артистка», «Лучшая группа», «Прорыв года», «Лучший дуэт», «Лучший продюсер», «Лучший сингл», «Лучший альбом» и «Лучшее видео». Также в прямом эфире вручат специальную внеконкурсную награду «За вклад в развитие музыки» и впервые в истории мероприятия определят победителя «Лучшего артиста по версии слушателей».
Известно, что на церемонии выступят Полина Гагарина, Дима Билан, Мот, Artik&Asti, Dabro, GAYAZOV$BROTHER, Filatov, Karas, Мари Краймбрери, NILETTO, Клава Кока и другие.
Напомним, что премия «Новое Радио AWARDS» является индустриальной музыкальной наградой, лауреатами которой в разные годы становились Jony, Zivert, Little Big, Баста, Моргенштерн, HammAli&Navai и многие другие начинающие исполнители и уже признанные звезды.