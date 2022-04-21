Кушанашвили признался, что его единственный проигрыш в суде был против Пугачевой

Отар Кушанашвили – скандальный грузинский и российский журналист, телеведущий, колумнист в шоу «Алена, блин!» рассказал, как проходило судебное разбирательство в Примадонной Аллой Пугачевой.

Телеведущий также признался, что на всю его карьеру на него 27 раз подавали в суд. И лишь один раз он проиграл. Это было дело с Пугачевой.

«Только единожды я поцеловал культяпку, ой, руку Аллы Пугачевой. Попросил у нее прощения, потому что был неправ. В 26 была триумфальная победа. Молю небеса, чтобы после шоу не получил новые 38 повесток», – говорит Кушанашвили.