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18 минут назад

Отар Кушанашвили рассказал, как проиграл суд Алле Пугачевой

FBM.ruиещё 1

Кушанашвили признался, что его единственный проигрыш в суде был против Пугачевой
Фото: FBM.ruFBM.ru

Отар Кушанашвили – скандальный грузинский и российский журналист, телеведущий, колумнист в шоу «Алена, блин!» рассказал, как проходило судебное разбирательство в Примадонной Аллой Пугачевой.

Телеведущий также признался, что на всю его карьеру на него 27 раз подавали в суд. И лишь один раз он проиграл. Это было дело с Пугачевой.

«Только единожды я поцеловал культяпку, ой, руку Аллы Пугачевой. Попросил у нее прощения, потому что был неправ. В 26 была триумфальная победа. Молю небеса, чтобы после шоу не получил новые 38 повесток», – говорит Кушанашвили.

При этом телеведущий решил оставить в тайне имена представителей отечественного шоу-бизнеса, которые проиграли ему в суде.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,
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