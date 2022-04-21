Губерниев подарил Бузовой конфеты с коньяком

«Оля! Между нами было многое… Наш с вами диалог – это лучшее, что было в моей жизни. Не таите на меня зла. Поскольку спиртное мы по утрам не пьем - мы же зожники - то пусть будут конфеты с коньяком!» - сказал Губерниев, преподнося подарки.