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32 минуты назад

Губерниев подарил Бузовой конфеты с коньяком

Вероника Полынина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подарил Ольге Бузовой на пресс-конференции «Матч ТВ» букет красных роз, книги о Карлсоне и конфеты с коньяком.

Губерниев подарил Бузовой конфеты с коньяком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом знаменитости обыграли прошлогодний инцидент в эфире телеканала, когда Губерниев довел Бузову до слез вопросом, перестала ли она пить коньяк по утрам.

«Оля! Между нами было многое… Наш с вами диалог – это лучшее, что было в моей жизни. Не таите на меня зла. Поскольку спиртное мы по утрам не пьем - мы же зожники - то пусть будут конфеты с коньяком!» - сказал Губерниев, преподнося подарки.

После этого комментатор поцеловал экс-ведущей «Дома-2» руку и предложил съесть по конфете, однако Бузова отказалась. Она отметила, что ждала от Губерниева предложение руки и сердца.

Тут в разговор вмешалась экс-генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, поинтересовавшись у комментатора, свободен ли он.

«Слава Богу, я не свободен. Ольга, а ваш мужчина существует в вашем воображении?» - ответил Дмитрий.

«Пока да», - вздохнула Ольга Бузова.

Напомним, в прошлом году Бузова стала гостьей прямого эфира телеканала «Матч ТВ». К студии по видеосвязи из Санкт-Петербурга подключился Дмитрий Губерниев и стал задавать Бузовой вопросы, в том числе спросил, продолжает ли она пить коньяк по утрам. Телеведущая не выдержала и заплакала. На следующий день Губерниев принес ей публичные извинения.

Шоу-бизнес,Дмитрий Губерниев,Тина Канделаки,
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