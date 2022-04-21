Моргенштерн начал вести себя неадекватно во время эфиров

Алишер просит посоветовать ему «хорошие рехабы».
Певец Алишер Моргенштерн после объявления о разводе со своей возлюбленной Диларой Зинатуллиной, похоже, пристрастился к алкоголю.
Также артист стал выходить в прямые эфиры в неадекватном состоянии — он делится видео, где закатывает глаза, ходит в туалет, рыгает и странно разговаривает. А накануне Моргенштерн опубликовал фотографию спиртных напитков и непонятных таблеток. При этом певец просит своих поклонников поделиться с ним «хорошими рехабами».
Стоит отметить, что ранее Алишер признался, что страдает от психологических проблем.
«Можно просто посмотреть на меня… Я все сбрил на лице, все оторвал, ничего нет. Мы живем лучшую жизнь, несмотря ни на что! Некоторые подумают, что я под чем-то, но это не так. У меня такое состояние уже долгое время. Это паника. Я жру как тварь, но худею на глазах, превращаюсь в скелета. Я зашуганная тварь, боюсь каждого шороха. Научили», — рассказывал артист месяц назад.
Алишер и Дилара объявили о расставании несколько недель назад. Пара прожила в браке 8 месяцев — в конце лета они узаконили свои отношения. Девушка подчеркнула, что они с певцом слишком разные. А он сам писал, что считает себя плохим супругом.