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54 минуты назад

Дочь самого богатого министра РФ появилась на публике с бойфрендом

Газета.Ru

Наследница главы Минпромторга Дениса Мантурова, 27-летняя Леонела, вышла в свет в компании бойфренда. Леонела Мантурова пришла на премьеру фильма "1941. Крылья над Берлином", прошедшую 20 апреля в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.

Дочь самого богатого министра РФ появилась на публике с бойфрендом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

27-летняя дочь министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова появилась на публике в белоснежном комбинезоне с полупрозрачным корсетом, расшитом стразами, и остроносых туфлях-лодочках. Компанию Леонеле составил ее бойфренд.

"Мантурова появилась на красной дорожке с молодым человеком по имени Артем. Девушка называет его "будущим мужем" и сообщает, что они встречаются около года", — сообщает Telegram-канал Super.ru.

Ранее "Газета.Ru" сообщила о том, что глава Минпромторга Денис Мантуров был признан самым богатым чиновником правительства РФ в третий раз подряд. Его доход в 2021 году составил 704,6 миллионов рублей.

Шоу-бизнес,Денис Мантуров,Минпромторг,Правительство РФ,
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