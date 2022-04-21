Дочь самого богатого министра РФ появилась на публике с бойфрендом

Наследница главы Минпромторга Дениса Мантурова, 27-летняя Леонела, вышла в свет в компании бойфренда. Леонела Мантурова пришла на премьеру фильма "1941. Крылья над Берлином", прошедшую 20 апреля в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.

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27-летняя дочь министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова появилась на публике в белоснежном комбинезоне с полупрозрачным корсетом, расшитом стразами, и остроносых туфлях-лодочках. Компанию Леонеле составил ее бойфренд.

"Мантурова появилась на красной дорожке с молодым человеком по имени Артем. Девушка называет его "будущим мужем" и сообщает, что они встречаются около года", — сообщает Telegram-канал Super.ru.