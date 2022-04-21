Раскрыт многомиллионный заработок тяжелобольного Вячеслава Зайцева

Журналисты KP.RU раскрыли многомиллионный заработок тяжелобольного российского модельера Вячеслава Зайцева. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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Так, по данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), заработок Дома моды Вячеслава Зайцева в 2021 году составил 62 миллиона рублей чистой прибыли при выручке в 182 миллиона. Отмечается, что данные показатели являются рекордными для организации.

Кроме того, известно, что с 2017 по 2020 год Дом моды не приносил прибыли. В то же время в 2020 году он потерпел убытки в размере 21 миллиона рублей. В свою очередь, в 2022 году дизайнер заявил о масштабных переменах в компании.

В ноябре 2021 года Зайцева, который страдает болезнью Паркинсона, сняли в инвалидной коляске. Блогерша с никнеймом @me_nelly_tiktok запечатлела тяжелобольного 83-летнего дизайнера, сидящего в кресле, в окружении братьев Хусаиновых, которые называют себя близкими друзьями знаменитости.