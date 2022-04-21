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1 час назад

«У меня праздник каждый день»: Волочкова рассказала, как отметит Пасху

Вечерняя Москва

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, как проведет праздник Пасхи, который в этом году православные отмечают 24 апреля.

«У меня праздник каждый день»: Волочкова рассказала, как отметит Пасху
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка назвала себя верующим человеком, который чтит традиции, однако не соблюдается их слишком строго. На Пасху балерина планирует сходить в храм, чтобы помолиться. Она отметила, что посещает богослужения «постоянно», не только по праздникам.

По словам Волочковой, куличи она не печет сама, так как она и духовка — «совершенно разные вещи». Традиционные пасхальные угощения ей обычно дарят, однако балерина угощает ими других, позволяя себе лишь белок от яиц.

— Я скучный пассажир для готовки, для Пасхи, для праздников. У меня праздник каждый день! — написала она в соцсетях.

Артистка уточнила, что в первую очередь будет готовиться к своему спектаклю, который состоится в Красногорске через день после Светлого Христова Воскресения, пишет Life.ru.

Недавно фанаты Анастасии Волочковой высмеяли приму за ее публикацию в социальных сетях. Артистка выложила фотографию с места встречи с ее бывшим возлюбленным — Олегом.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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