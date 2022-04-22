Шепелев обеспокоен телефонной зависимостью друзей сына от Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в социальных сетях рассказал о том, как недавно отпраздновал 9-летие его сын от певицы Жанны Фриске Платон. По словам 39-летнего телеведущего, его беспокоит телефонная зависимость современных детей. На вечеринку позвали только близких и маленьких друзей Платона.
"Большой получился праздник, очень яркий, гостей много. Удивило только одно. Когда дети прочухали, что у них с собой есть мобильные телефоны, им сразу стало не очень интересно следить за праздником. Гораздо интереснее было пилить селфи и прочее. Влипли. Присосались к экранам как пиявки", - цитирует Шепелева kp.ru.
"Думаю, может быть, в следующем году просто разослать гостям видео с вечеринки?! Реально, всем будет проще", - высказался он.
В 2021 году у Шепелева родился второй сын - Тихон. Его телеведущему родила партнерша, Екатерина Тулупова. Ранее отец покойной Фриске обвинил Шепелева в растрате денег внука.