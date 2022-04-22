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1 час назад

Шепелев обеспокоен телефонной зависимостью друзей сына от Фриске

Газета.Ruиещё 1

Телеведущий Дмитрий Шепелев в социальных сетях рассказал о том, как недавно отпраздновал 9-летие его сын от певицы Жанны Фриске Платон. По словам 39-летнего телеведущего, его беспокоит телефонная зависимость современных детей. На вечеринку позвали только близких и маленьких друзей Платона.

Шепелев обеспокоен телефонной зависимостью друзей сына от Фриске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Большой получился праздник, очень яркий, гостей много. Удивило только одно. Когда дети прочухали, что у них с собой есть мобильные телефоны, им сразу стало не очень интересно следить за праздником. Гораздо интереснее было пилить селфи и прочее. Влипли. Присосались к экранам как пиявки", - цитирует Шепелева kp.ru.

"Думаю, может быть, в следующем году просто разослать гостям видео с вечеринки?! Реально, всем будет проще", - высказался он.

В 2021 году у Шепелева родился второй сын - Тихон. Его телеведущему родила партнерша, Екатерина Тулупова. Ранее отец покойной Фриске обвинил Шепелева в растрате денег внука.

Шоу-бизнес,Екатерина Тулупова,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,
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