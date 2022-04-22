Шепелев обеспокоен телефонной зависимостью друзей сына от Фриске

"Большой получился праздник, очень яркий, гостей много. Удивило только одно. Когда дети прочухали, что у них с собой есть мобильные телефоны, им сразу стало не очень интересно следить за праздником. Гораздо интереснее было пилить селфи и прочее. Влипли. Присосались к экранам как пиявки", - цитирует Шепелева kp.ru.