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1 час назад

Каким украинским артистам запретили въезд в Россию

Александр Котлеткин

«Известия» опубликовали список артистов, которым запретили въезд на территорию Российской Федерации до 2072 года.

1/10 Певец Андрей Данилко (Верка Сердючка)
Фото: РИА Новости
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2/10 Певец и актер Иван Дорн
Фото: РИА Новости
3/10 Певица Надежда Дорофеева
Фото: РИА Новости
4/10 Актриса Мила Савицкая
Фото: РИА Новости
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5/10 Лидер украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук
Фото: РИА Новости
6/10  Певица LOBODA (Светлана Лобода)
Фото: РИА Новости
7/10 Участники группы "Потап и Настя" Анастасия Каменских и Алексей Потапенко
Фото: РИА Новости
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8/10  Музыкант Валентин Стрыкало (Юрий Каплан)
Фото: ТАСС
9/10 Музыкальный исполнитель Дмитрий Монатик (Monatik)
Фото: Wikipedia
10/10 Телеведущий Дмитрий Комаров
Фото: Wikipedia

По данным издания, в Россию не смогут попасть певица Светлана Лобода, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, участники дуэта «Потап и Настя» и исполнитель Monatik.

Помимо музыкантов в перечне указаны украинские актеры, блогеры и телеведущие. Российские власти пока не выпускала никаких официальных комментариев по поводу опубликованного списка, об этом сообщает Lenta.ru.

Шоу-бизнес,Фото,Святослав Вакарчук,Андрей Данилко,Светлана Лобода,
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