Каким украинским артистам запретили въезд в Россию

«Известия» опубликовали список артистов, которым запретили въезд на территорию Российской Федерации до 2072 года.

По данным издания, в Россию не смогут попасть певица Светлана Лобода, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, участники дуэта «Потап и Настя» и исполнитель Monatik.