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1 час назад

Бузова подарила Губерниеву билеты на свое шоу, назвав самым главным поклонником

Матч ТВиещё 5

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова в рамках пресс-конференции, организованной в пресс-центре телеканала «Матч ТВ», сделала предложение комментатору канала Дмитрию Губерниеву.

Бузова подарила Губерниеву билеты на свое шоу, назвав самым главным поклонником
Фото: globallookpressgloballookpress

— У меня есть предложение к вам. Я жду предложения руки и сердца от лучшего в мире мужчины, но сейчас я делаю его вам. Я буду делать добро. Губерниев — мой главный фанат и поклонник. Верю, что Дмитрий научится не перебивать девушек, надеюсь на это. Хочу вас пригласить на свое шоу. Тут два билета на первый ряд. Тут написано «Приглашаю тебя на шоу. Твоя Ольга Бузова», — сказала певица в эфире «Матч ТВ».

Ранее Губерниев подарил Бузовой конфеты с коньяком, книги про Карлсона и цветы.

В июне 2021 года Бузова и Губерниев оказались в одном из эфиров программы «Все на Матч!», комментатор поприветствовал певицу слегка отредактированной цитатой из книги «Малыш и Карлсон, который живет на крыше»: «Вы (в оригинале Карлсон обращается к фрекен Бок на «ты») перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало сверхэмоциональную реакцию Бузовой, онf назвала Губерниева «дном» и разрыдалась в прямом эфире, по всей видимости, приняв слова близко к сердцу.

В последствии заочная пикировка между участниками скандала продолжилась в разных плоскостях.

Шоу-бизнес,Дмитрий Губерниев,Ольга Бузова,
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