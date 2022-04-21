Бузова подарила Губерниеву билеты на свое шоу, назвав самым главным поклонником

— У меня есть предложение к вам. Я жду предложения руки и сердца от лучшего в мире мужчины, но сейчас я делаю его вам. Я буду делать добро. Губерниев — мой главный фанат и поклонник. Верю, что Дмитрий научится не перебивать девушек, надеюсь на это. Хочу вас пригласить на свое шоу. Тут два билета на первый ряд. Тут написано «Приглашаю тебя на шоу. Твоя Ольга Бузова», — сказала певица в эфире «Матч ТВ».