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37 минут назад

Литвинова возмутилась решением оставить Хаматову без «Золотой маски»

Елена Прошина

Рената Литвинова раскритиковала результаты премии «Золотая маска» из-за оставшейся без награды Чулпан Хаматовой. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Литвинову возмутило решение оставить Хаматову без «Золотой маски»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За вручением престижной российской театральной премии «Золотая маска» Литвинова наблюдала из Парижа, куда она перебралась после начала спецоперации на Украине. О ее результатах она высказалась в блоге.

Чулпан Хаматова уволилась из «Современника»

«Спектакль режиссера Алвиса Херманиса «Горбачев» (на сцене Театра Наций) — не получил ничего на пресловутой «Золотой маске» — какая несправедливость и даже подлость — не давать «по указке» одним из лучших — и режиссеру, и актерам — я говорю и о Чулпан, и о Евгении Миронове — зачем тогда нужны все эти сборища — собирать послушных прежде всего?» — заявила Литвинова.

Напомним, вручение наград премии «Золотая маска» состоялось в Москве 20 апреля. Главную награду получил спектакль «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» Андрея Могучего. Лучшим режиссером стал Дмитрий Крымов за спектакль «Моцарт «Дон Жуан». Звание лучшей драматической актрисы получила Анна Блинова за роль в спектакле «Нана», а лучшим актером признан Евгений Цыганов за роль в постановке «Моцарт «Дон Жуан».

Шоу-бизнес,Анна Блинова,Дмитрий Крымов,Евгений Цыганов,Евгений Миронов,Рената Литвинова,
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