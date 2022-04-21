Литвинову возмутило решение оставить Хаматову без «Золотой маски»

«Спектакль режиссера Алвиса Херманиса «Горбачев» (на сцене Театра Наций) — не получил ничего на пресловутой «Золотой маске» — какая несправедливость и даже подлость — не давать «по указке» одним из лучших — и режиссеру, и актерам — я говорю и о Чулпан, и о Евгении Миронове — зачем тогда нужны все эти сборища — собирать послушных прежде всего?» — заявила Литвинова.