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39 минут назад

Гуревич отказался вести программу «Сто к одному»

Елена Прошина

Ведущий передачи «Сто к одному» Александр Гуревич отказался вести программу и уволился из телеканала «Россия 1», на котором она выходила. Об этом пишет StarHit.

Гуревич отказался вести программу «Сто к одному»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Гуревич отметил, что считает невозможным вести сейчас развлекательное шоу и готов понять тех, кто не хочет принимать участие в нем.

«Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить. Полагаю, и среди гостей нашей передачи, участников игр есть те, кто сегодня чувствовал бы себя иначе», — сказал Гуревич.

В настоящее время неизвестно, будет ли передача выходить в эфир, как прежде и кто станет ее ведущим. Ранее Гуревич объяснил, что выпуски, которые транслируются после 24 февраля, были записаны заранее.

Напомним, бессменный ведущий телеигры «Сто к одному» оставил комментарий под одним из выпусков передачи. В сообщении Александр Гуревич рассказал о родственниках из Одессы и отметил, что считает сейчас невозможным шутить. Телеведущий извинился перед зрителями, которые не готовы смотреть развлекательные передачи во время спецоперации.

Шоу-бизнес,Александр Гуревич,
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