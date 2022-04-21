Гуревич отказался вести программу «Сто к одному»

Ведущий передачи «Сто к одному» Александр Гуревич отказался вести программу и уволился из телеканала «Россия 1», на котором она выходила. Об этом пишет StarHit.

Гуревич отметил, что считает невозможным вести сейчас развлекательное шоу и готов понять тех, кто не хочет принимать участие в нем.

«Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить. Полагаю, и среди гостей нашей передачи, участников игр есть те, кто сегодня чувствовал бы себя иначе», — сказал Гуревич.

В настоящее время неизвестно, будет ли передача выходить в эфир, как прежде и кто станет ее ведущим. Ранее Гуревич объяснил, что выпуски, которые транслируются после 24 февраля, были записаны заранее.