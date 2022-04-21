В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
47 минут назад

Бабкина нашла замену иностранным брендам косметики

Алиса Селезнёва

Народная артистка Надежда Бабкина уверена, что Россия не будет испытывать дефицит, в том числе и косметики, несмотря на уход западных компаний. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Бабкина нашла замену иностранным брендам косметики
Фото: ТАССТАСС

По словам певицы, россияне всегда могут вспомнить, как жили их предки.

«Не беда. Мы раньше вообще — чем пользовались? Свеколкой щеки намазали, угольком брови подвели…» — отметила Надежда Бабкина

Она также выразила уверенность, что российским производителя косметики стоит сделать упор на природные компоненты.

«Косметики у нас полно. А наши косметологи работают, так что все хорошо», - подчеркнула она.

Ранее французская косметическая компания L'Occitane сообщила, что закрывает все магазины в России из-за военной спецоперации на Украине. Также о приостановке своей деятельности в России объявила компания Sephora, специализирующаяся на розничной продаже косметики и парфюмерии.

Канделаки упрекнула уехавших в Израиль звезд

В свою очередь розничная сеть «Лента» сообщила о запуске новой собственной косметической марки. Средства ухода производятся в Южной Корее.

Шоу-бизнес,Надежда Бабкина,"Лента",
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители