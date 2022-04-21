Бабкина нашла замену иностранным брендам косметики

Народная артистка Надежда Бабкина уверена, что Россия не будет испытывать дефицит, в том числе и косметики, несмотря на уход западных компаний. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

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По словам певицы, россияне всегда могут вспомнить, как жили их предки.

«Не беда. Мы раньше вообще — чем пользовались? Свеколкой щеки намазали, угольком брови подвели…» — отметила Надежда Бабкина

Она также выразила уверенность, что российским производителя косметики стоит сделать упор на природные компоненты.

«Косметики у нас полно. А наши косметологи работают, так что все хорошо», - подчеркнула она.

Ранее французская косметическая компания L'Occitane сообщила, что закрывает все магазины в России из-за военной спецоперации на Украине. Также о приостановке своей деятельности в России объявила компания Sephora, специализирующаяся на розничной продаже косметики и парфюмерии.