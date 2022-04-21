Пугачева и Галкин получили предложение о работе в Израиле

Шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева, отправившиеся за границу, получили предложение сняться в реалити-шоу.

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По сведениям СМИ, после начала спецоперации на Украине звездная пара вместе с детьми решила уехать из России и провести время в Израиле. Галкину удалось найти работу в стране в виде длительного концертного тура, где в июне он посетит такие крупные города, как Тель-Авив и Хайфа, передает издание "Комсомольская Правда".

Кроме того, артисту и его знаменитой супруге поступило предложение стать ведущими местного реалити-шоу под названием "Русский Ниндзя", где участники проходят различные испытания, сообщает издание "Дни.ру".

Отмечается, что информации о согласии российских знаменитостей на счет данного предложения пока не поступало.