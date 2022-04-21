Ольга Бузова шокировала сеть откровенным нарядом на премии с участием детей

Российская певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова шокировала пользователей сети своим откровенным нарядом, в котором она пришла на музыкальную премию с участием детей в Москве. Снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: РИА Новости РИА Новости

На церемонии награждения премии «Золотой хит» собрались как взрослые артисты, так и дети — юные участники конкурса «Ты звезда!». Бузова решила выбрать наряд с глубоким декольте и разрезом от тазовой кости. В комментариях к снимку особо внимательные пользователи сети отметили, что под платьем артистки не видно нижнего белья.

«Отличный наряд на премию с участием детей. Главное, что пальцы прикрыты и сапоги длинные», «А трусы забыла надеть?», «Леди без трусов не ходят», — прокомментировали подписчики Бузовой.