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1 час назад

Ольга Бузова шокировала сеть откровенным нарядом на премии с участием детей

Мослента

Российская певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова шокировала пользователей сети своим откровенным нарядом, в котором она пришла на музыкальную премию с участием детей в Москве. Снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Ольга Бузова шокировала сеть откровенным нарядом на премии с участием детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На церемонии награждения премии «Золотой хит» собрались как взрослые артисты, так и дети — юные участники конкурса «Ты звезда!». Бузова решила выбрать наряд с глубоким декольте и разрезом от тазовой кости. В комментариях к снимку особо внимательные пользователи сети отметили, что под платьем артистки не видно нижнего белья.

«Отличный наряд на премию с участием детей. Главное, что пальцы прикрыты и сапоги длинные», «А трусы забыла надеть?», «Леди без трусов не ходят», — прокомментировали подписчики Бузовой.

Ранее Бузову возмутило поведение танцующей в московском караоке девушки. Артистка заявила, что девушка сидела за столиком напротив, вызывающе танцевала и терлась о диван.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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