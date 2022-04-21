Канделаки упрекнула уехавших в Израиль звезд

Телеведущая Тина Канделаки в своем Telegram-канале поделилась кадрами выступления музыканта группы «Любэ» Николая Расторгуева в госпитале им Н.Н. Бурденко. При этом теледива бросила камень в огород уехавших из России артистов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как заметила Канделаки, народный артист Николай Расторгуев провел творческую встречу с участниками спецоперации на Украине, которые проходят лечение в военном госпитале им. Н.Н. Бурденко. При этом она отметила, что это не первая и не последняя встреча.

«А кто-то народный по званию или, по собственному мнению, пьет вино в Тель-Авиве», - подчеркнула телеведущая.